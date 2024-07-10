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«Ему повезло». Дешам — о голе игрока Испании Ямаля в ворота Франции в 1/2 финала Евро

«Ему повезло». Дешам — о голе игрока Испании Ямаля в ворота Франции в 1/2 финала Евро
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о голе 16-летнего нападающего сборной Испании Ламина Ямаля в очном матче в 1/2 финала чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'     1:1 Ямаль – 21'     2:1 Ольмо – 25'    

«Его удар был великолепен. Ему очень повезло, но этой заслуги у него отнять нельзя. Очевидно, мы оставили ему слишком много пространства. У испанцев большое количество хороших футболистов, забивающих голы из-за пределов штрафной. Мы дали ему слишком много свободы», — приводит слова Дешама интернет-издание The Mirror.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

Сетка плей-офф Евро-2024
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