«Фламенго» отказался от трансфера игрока «Вест Хэма» Пакета в пользу Клаудиньо — источник

Бразильский «Фламенго» отказался от приобретения полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета в пользу игрока «Зенита» Клаудиньо, сообщает журналист Вене Кассагранде в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, клуб решил больше не продвигать трансфер футболиста «молотобойцев», так как переговоры с санкт-петербургским клубом продвинулись в последние часы. Сообщается, что «Фламенго» хочет добиться перехода полузащитника «Зенита».

Ранее появилась информация, что Клаудиньо согласовал условия контракта с «Фламенго». При этом бразильский клуб продолжает переговоры с «Зенитом», которому он готов выложить за игрока € 15 млн. Шансы на то, что трансфер Клаудиньо состоится, оцениваются как высокие.

В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. «Зенит» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.