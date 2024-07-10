Омельянчук: сейчас между чемпионатами России и Беларуси присутствует пропасть

Экс-игрок московского «Локомотива», «Ростова», «Терека», «Шинника» и «Томи» Сергей Омельянчук сравнил уровни российского и белорусского чемпионата.

«Если сравнить чемпионаты России и Беларуси и говорить объективно, то это небо и земля. Такая разница за счёт организации, стадионов, уровня игры и качества футболистов. Честно, на данный момент между чемпионатами России и Беларуси присутствует пропасть», — сказал Омельянчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, недавно сборные России и Беларуси провели товарищеский матч. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.