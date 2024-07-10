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Хуниор Алонсо покинул «Краснодар» и перешёл в «Атлетико Минейро»

Центральный защитник «Краснодара» и сборной Парагвая Хуниор Алонсо перешёл в «Атлетико Минейро», сообщает пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале.

Парагвайский защитник активировал опцию и прервал контракт с «Краснодаром». Он продолжит карьеру в «Атлетико Минейро», в котором уже играл ранее, бразильский клуб выплатил компенсацию.

«Мы благодарим Хуниора за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба клуба.

Хуниор Алонсо провёл за «Краснодар» 54 матча, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Алонсо выступал за «Краснодар» с 2022 года. За всё время защитник провёл за «быков» 54 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.