Лионель Месси намекнул на скорое завершение карьеры в сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал намёк на завершение своей профессиональной карьеры в национальной команде после окончания Кубка Америки — 2024. Ранее о подобных планах также заявил его партнёр по сборной Анхель Ди Мария.

«Давайте насладимся тем, что мы переживаем как сборная и как целая команда: выход в финал нам дался непросто, мы вновь можем побороться за звание чемпионов. Это было трудно, но нам это удалось.

Я разделяю радость от этого всего вместе с другими, получаю огромное удовольствие и, равно как и Ди Мария с Отаменди, понимаю, что это заключительные битвы», — приводит слова Месси TyC Sports.

Напомним, сборная Аргентины стала первым финалистом Кубка Америки — 2024. В матче за трофей действующие чемпионы мира сыграют с победителем второй полуфинальной пары Уругвай — Колумбия, проигравший в этом противостоянии встретится с национальной командой Канады в матче за третье место.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.

В нынешнем розыгрыше турнира 37-летний Месси сыграл четыре матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу.