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Форвард «Локомотива» Сулейманов: после Глушенкова и Миранчука будем делать других лидеров

Форвард «Локомотива» Сулейманов: после Глушенкова и Миранчука будем делать других лидеров
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Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов поделился мнением об уходе из команды полузащитников Максима Глушенкова и Антона Миранчука.

«Ничего страшного. Будем делать лидеров из других игроков. Поддерживаю ли связь с ушедшими футболистами? Мы общаемся так же, как раньше. В социальных сетях. Ничего не изменилось, всё нормально», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».

Ранее «Локомотив» покинули Артём Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Даниил Худяков, Маринато Гильерме. Указанные выше игроки, за исключением Глушенкова, перешедшего в «Зенит», ушли из клуба в качестве свободных агентов. Также «Локомотив» покинули футболисты, которые были в аренде или приостанавливали контракт с клубом.

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