Ромащенко: после прихода Лунёва в «Динамо» будет спокойно, у него есть европейский опыт

Главный тренер липецкого «Металлурга» Максим Ромащенко прокомментировал переход голкипера Андрея Лунёва в московское «Динамо».

«Безусловно, после прихода Андрея Лунёва в «Динамо» будет более спокойно на воротах. У него есть европейский опыт, поэтому он, однозначно, поможет клубу. Со стороны болельщика мне хочется смотреть на красивый футбол, а вытеснит ли Лунёв Лещука или нет, это будет в зоне ответственности тренера», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В прошедшем сезоне Лунёв провёл в составе «Карабаха» 34 матча, из которых 10 сыграл «на ноль», в остальных пропустил 43 мяча. Голкипер перешёл в «Карабах» из «Байера» в августе 2023 года в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 1 млн. 32-летний Лунёв стал с «Карабахом» обладателем Кубка Азербайджана, а также выиграл местный чемпионат. 5 июня азербайджанский клуб сообщил, что голкипер покинул команду после истечения срока действия трудового договора. 18 июня «Динамо» объявило о переходе Лунёва.