ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ромащенко: после прихода Лунёва в «Динамо» будет спокойно, у него есть европейский опыт

Ромащенко: после прихода Лунёва в «Динамо» будет спокойно, у него есть европейский опыт
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер липецкого «Металлурга» Максим Ромащенко прокомментировал переход голкипера Андрея Лунёва в московское «Динамо».

«Безусловно, после прихода Андрея Лунёва в «Динамо» будет более спокойно на воротах. У него есть европейский опыт, поэтому он, однозначно, поможет клубу. Со стороны болельщика мне хочется смотреть на красивый футбол, а вытеснит ли Лунёв Лещука или нет, это будет в зоне ответственности тренера», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В прошедшем сезоне Лунёв провёл в составе «Карабаха» 34 матча, из которых 10 сыграл «на ноль», в остальных пропустил 43 мяча. Голкипер перешёл в «Карабах» из «Байера» в августе 2023 года в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 1 млн. 32-летний Лунёв стал с «Карабахом» обладателем Кубка Азербайджана, а также выиграл местный чемпионат. 5 июня азербайджанский клуб сообщил, что голкипер покинул команду после истечения срока действия трудового договора. 18 июня «Динамо» объявило о переходе Лунёва.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android