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В «Крыльях Советов» рассказали, на какую позицию ищут усиление на трансферном рынке

В «Крыльях Советов» рассказали, на какую позицию ищут усиление на трансферном рынке
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев высказался о том, на какую позицию клуб ищет усиление на трансферном рынке перед новым сезоном Российской Премьер-Лиги.

«Спортивный департамент ищет игрока на позицию левого защитника. Конкретики пока нет. На левом фланге у нас есть Печинин, Лысов, а также могут там сыграть Рассказов и Бейл.

У нас достаточно укомплектованная команда. От нас никто не уходит в ближайшее время из основного состава. Есть точечные моменты, по которым мы работаем», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов» в прошедшем сезоне заняли девятое место в РПЛ, набрав 41 очко. Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 20 июля. «Крылья Советов» в 1-м туре чемпионата сыграют с «Зенитом».

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