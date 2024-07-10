Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил на вопрос о дальнейшем усилении атаки команды

Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев заявил, что линия атаки армейцев после подписания нападающего Секу Койта и атакующего полузащитника Рифата Жемалетдинова укомплектована.

«Можно ли сказать, что линия ЦСКА укомплектована? Да, безусловно. Достаточно посмотреть на состав, где есть три игрока на каждую позицию. Только если будут какие‑то форс‑мажорные обстоятельства, — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

Напомним, накануне ЦСКА объявил о подписании Койта и Жемалетдинова. Последним клубом 24-летнего Секу Койта был австрийский «Ред Булл Зальцбург», за который футболист выступал с 2019 года. За это время форвард принял участие в 106 матчах, в которых забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 4 млн.

Рифат Жемалетдинов покинул «Локомотив» после завершения срока контракта по итогам минувшего розыгрыша чемпионата. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 27-летний Жемалетдинов провёл 20 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России.