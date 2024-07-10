Стали известны подробности драки фанатов сборной Нидерландов с англичанами

Фанаты сборной Нидерландов напали на бар, где отдыхали английские болельщики в преддверии полуфинального матча Евро-2024 между этими командами. BBC сообщает подробности драки.

По информации источника, пять человек получили незначительные травмы после того, как болельщики сборной Англии подверглись нападению со стороны нидерландских болельщиков. Полиция сообщила, что причиной драки являлось желание отнять флаги у английских болельщиков.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.