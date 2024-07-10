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Агент: к Уткину есть интерес, «Ростов» может рассмотреть предложение, если оно устроит их

Агент: к Уткину есть интерес, «Ростов» может рассмотреть предложение, если оно устроит их
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Тимофей Бердышев, агент полузащитника «Ростова» Даниила Уткина, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны московского «Локомотива». Ранее об интересе железнодорожников к футболисту сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

— Действительно ли Уткин был предложен московскому «Локомотиву»?
— Не буду комментировать информацию о конкретных клубах. Но интерес к Даниилу есть. Если поступит предложение, которое будет устраивать «Ростов», скорее всего, его рассмотрят. Но на сегодняшний момент Даниил Уткин — игрок «Ростова» и готовится к старту чемпионата, — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в нынешнем сезоне Уткин принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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