Вратарь «Реала» Лунин может стать игроком «Ливерпуля»

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин может стать игроком «Ливерпуля», сообщает интернет-издание teamTALK.

По информации источника, голкипер стал трансферной целью «скаузеров». Нынешний вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер может уехать играть в Саудовскую Аравию, и в случае его ухода клуб рассмотрит переход Лунина. Сообщается, что игрок сборной Грузии и «Валенсии» Георгий Мамардашвили тоже есть в списке кандидатов на роль «первого номера» в «Ливерпуле».

Контракт украинского голкипера с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года. Напомним, в минувшем сезоне Лунин принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в 12 из которых он отыграл «на ноль». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в € 25 млн.