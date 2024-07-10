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Нидерланды — Англия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Фото: перед матчем Нидерланды — Англия с крыши стадиона стекают большие потоки воды

Фото: перед матчем Нидерланды — Англия с крыши стадиона стекают большие потоки воды
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С крыши стадиона «Сигнал Идуна Парк» в немецком Дортмунде, на котором состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Нидерландов и Англии, перед началом игры стекают большие потоки воды.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
1-й тайм
1 : 1
Англия
1:0 Симонс – 7'     1:1 Кейн – 18'    

Фото: reddit.com/r/soccer

Фото: reddit.com/r/soccer

Фото: reddit.com/r/soccer

Отметим, что подобное уже случалось на этом же стадионе по ходу матча 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встречались сборные Германии и Дании. Тогда на 35-й минуте главный арбитр встречи Майкл Оливер остановил матч из-за начавшейся грозы. Над стадионом сверкали молнии и был слышен гром, большие потоки воды стекали с крыши стадиона, а также выпал град. Игра, проходившая 29 июня, в итоге продолжилась и завершилась победой сборной Германии со счётом 2:0.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Дания
1:0 Хаверц – 53'     2:0 Мусиала – 68'    

Матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Нидерландов и Англии состоится сегодня, 10 июля. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

Сборная Нидерландов на пути к полуфиналу обыграла в плей-офф Евро-2024 национальные команды Румынии (3:0) и Турции (2:1). Англичане в 1/8 финала победили в дополнительное время сборную Словакии (2:1 д. вр.), а в 1/4 финала прошли Швейцарию (1:1, 5:3 пен.) в серии послематчевых пенальти.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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