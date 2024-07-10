Фото: перед матчем Нидерланды — Англия с крыши стадиона стекают большие потоки воды

С крыши стадиона «Сигнал Идуна Парк» в немецком Дортмунде, на котором состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Нидерландов и Англии, перед началом игры стекают большие потоки воды.

Фото: reddit.com/r/soccer

Фото: reddit.com/r/soccer

Фото: reddit.com/r/soccer

Отметим, что подобное уже случалось на этом же стадионе по ходу матча 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встречались сборные Германии и Дании. Тогда на 35-й минуте главный арбитр встречи Майкл Оливер остановил матч из-за начавшейся грозы. Над стадионом сверкали молнии и был слышен гром, большие потоки воды стекали с крыши стадиона, а также выпал град. Игра, проходившая 29 июня, в итоге продолжилась и завершилась победой сборной Германии со счётом 2:0.

Матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Нидерландов и Англии состоится сегодня, 10 июля. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

Сборная Нидерландов на пути к полуфиналу обыграла в плей-офф Евро-2024 национальные команды Румынии (3:0) и Турции (2:1). Англичане в 1/8 финала победили в дополнительное время сборную Словакии (2:1 д. вр.), а в 1/4 финала прошли Швейцарию (1:1, 5:3 пен.) в серии послематчевых пенальти.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.