Агент Лукина: переговоры с ЦСКА о продлении контракта идут положительно

Тимофей Бердышев, представляющий интересы защитника ЦСКА Матвея Лукина, прокомментировал ход переговоров о продлении контракта с клубом. Напомним, действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

«Переговоры с ЦСКА продолжаются. Они приблизятся к своему завершению тогда, когда обе стороны договорятся. Сейчас переговоры идут и идут положительно. И клуб заинтересован в сохранении Матвея, и мы хотим связать будущее с ЦСКА», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Матвей Лукин провёл пять матчей. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.