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Английские фанаты на Евро-2024 нашли полицейского, похожего на Гарета Саутгейта

Английские фанаты перед матчем своей национальной команды со сборной Нидерландов в рамках 1/2 финала Евро-2024 в Германии нашли полицейского, похожего на главного тренера Гарета Саутгейта.

На видео фанаты поют песни вокруг сотрудника полиции, намекая ему, что он является главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом.

Игра состоится на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» в немецком Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Сборная Нидерландов на пути к полуфиналу обыграла в плей-офф Евро-2024 национальные команды Румынии (3:0) и Турции (2:1). Англичане в 1/8 финала победили в дополнительное время сборную Словакии (2:1 д. вр.), а в 1/4 финала прошли Швейцарию (1:1, 5:3 пен.) в серии послематчевых пенальти.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.