Вратарь сборной Грузии Мамардашвили может стать игроком «Баварии»

Вратарь «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили может перейти в «Баварию», сообщает интернет-издание Football Espana.

По информации источника, мюнхенцы были близки к подписанию голкипера прошлым летом, и сейчас они вновь проявили интерес к игроку. Сообщается, что «Бавария» запросила у «Валенсии» подробности о требованиях по контракту и зарплате Мамардашвили. Вратарь готов к переходу в случае, если ему предоставят достаточное количество игрового времени.

Напомним, на Евро-2024 Мамардашвили совершил 30 спасений, почти повторив рекорд бывшего вратаря сборной России Игоря Акинфеева, который сделал 32 сейва на чемпионате Европы — 2008.

Мамардашвили перешёл в «Валенсию» из «Динамо» (Тбилиси). Сумма трансфера составила € 850 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. В нынешнем сезоне голкипер провёл 32 матча, 12 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 34 мяча. Transfermarkt оценивает Мамардашвили в € 35 млн.