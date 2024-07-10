Арбитр Федотов объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ с Нидерландами

Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ с Нидерландами.
«Очевидная ошибка главного арбитра, была накладка со стороны Думфриса. Это безрассудные действия игрока Нидерландов, за что вообще-то полагается жёлтая карточка. VAR правильно вмешался и позвал судью к монитору, а тот верно назначил пенальти и показал Думфрису карточку», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В эти минуты идёт матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии. Встреча проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игру обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Феликс Цвайер. Стартовый свисток прозвучал 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:1.
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