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Нидерланды — Англия. Прямая трансляция
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Арбитр Федотов объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ с Нидерландами

Арбитр Федотов объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ с Нидерландами
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Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ с Нидерландами.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Перерыв
1 : 1
Англия
1:0 Симонс – 7'     1:1 Кейн – 18'    

«Очевидная ошибка главного арбитра, была накладка со стороны Думфриса. Это безрассудные действия игрока Нидерландов, за что вообще-то полагается жёлтая карточка. VAR правильно вмешался и позвал судью к монитору, а тот верно назначил пенальти и показал Думфрису карточку», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В эти минуты идёт матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии. Встреча проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игру обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Феликс Цвайер. Стартовый свисток прозвучал 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:1.

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