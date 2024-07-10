Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории плей-офф Евро

Нападающий сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории плей-офф чемпионатов Европы, забив гол с 11-метровой отметки в матче с Нидерландами в 1/2 финала Евро-2024.

Кейн забил шестой гол, тем самым обогнав игрока национальной команды Франции Антуана Гризманна, у которого пять голов в матчах на вылет с турнира.

На седьмой минуте открыл счёт в матче полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс, пробив из-за пределов штрафной площади соперника в дальнюю девятку. На 18-й минуте нападающий сборной Англии Гарри Кейн сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар, назначенный за фол защитника Нидерландов Дензела Думфриса.

Сборная Нидерландов на пути к полуфиналу обыграла в плей-офф Евро-2024 национальные команды Румынии (3:0) и Турции (2:1). Англичане в 1/8 финала победили в дополнительное время сборную Словакии (2:1 д. вр.), а в 1/4 финала прошли Швейцарию (1:1, 5:3 пен.) в серии послематчевых пенальти.