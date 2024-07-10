Мемфис Депай был заменён по ходу первого тайма матча Нидерланды — Англия на Евро-2024

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай был заменён на 35-й минуте матча 1/2 финала Евро-2024 с Англией. На момент написания новости счёт в матче — 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 35-й минуте Депай был заменён по причине повреждения, информация о характере которого отсутствует. Вместо него на поле вышел полузащитник Йоей Верман.

Встреча проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игру обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Феликс Цвайер.

Сборная Нидерландов на пути к полуфиналу обыграла в плей-офф Евро-2024 национальные команды Румынии (3:0) и Турции (2:1). Англичане в 1/8 финала победили в дополнительное время сборную Словакии (2:1 д. вр.), а в 1/4 финала прошли Швейцарию (1:1, 5:3 пен.) в серии послематчевых пенальти.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.