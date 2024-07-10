«Краснодар» близок к трансферу защитника «Сан-Паулу» Диего Косты — Ge Globo

«Краснодар» сделал официальное предложение о покупке центрального защитника бразильского «Сан-Паулу» Диего Косты. Об этом информирует Ge Globo.

По данным источника, южане готовы заплатить «Сан-Паулу» за Косту порядка € 7,5 млн и в данный момент ведут переговоры. В агентстве, представляющем интересы игрока, заявили, что стороны договорятся о трансфере в ближайшее время. Уже на следующей неделе Коста может отправиться в Россию для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с «Краснодаром».

24-летний Диего Коста является воспитанником «Сан-Паулу». С 2020 года он провёл в его основной команде 161 матч, в которых забил пять голов. Его контракт с «Сан-Паулу» рассчитан до конца 2028 года. Ориентировочная трансферная стоимость Косты по версии Transfermarkt — € 3,5 млн.