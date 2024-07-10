В эти минуты идёт матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии. Встреча проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. На момент написания новости счёт в матче — 1:1.
На 18-й минуте нападающий сборной Англии Гарри Кейн сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар, назначенный за фол защитника Нидерландов Дензела Думфриса.
Фото: Кадр трансляции
Правильно ли судья назначил пенальти в ворота Нидерландов в матче с Англией на Евро?
Сборная Нидерландов на пути к полуфиналу обыграла в плей-офф Евро-2024 национальные команды Румынии (3:0) и Турции (2:1). Англичане в 1/8 финала победили в дополнительное время сборную Словакии (2:1 д. вр.), а в 1/4 финала прошли Швейцарию (1:1, 5:3 пен.) в серии послематчевых пенальти.
Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.
- 11 июля 2024
-
00:19
-
00:18
-
00:17
-
00:11
-
00:04
-
00:03
- 10 июля 2024
-
23:59
-
23:57
-
23:57
-
23:55
-
23:49
-
23:45
-
23:39
-
23:32
-
23:24
-
23:22
-
23:08
-
22:56
-
22:53
-
22:50
-
22:47
-
22:42
-
22:34
-
22:32
-
22:29
-
22:25
-
22:19
-
22:18
-
22:09
-
21:56
-
21:52
-
21:38
-
21:34
-
21:28
-
21:23