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Правильно ли судья назначил пенальти в ворота Нидерландов в матче с Англией на Евро?

Правильно ли судья назначил пенальти в ворота Нидерландов в матче с Англией на Евро?
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В эти минуты идёт матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии. Встреча проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. На момент написания новости счёт в матче — 1:1.

На 18-й минуте нападающий сборной Англии Гарри Кейн сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар, назначенный за фол защитника Нидерландов Дензела Думфриса.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 2
Англия
1:0 Симонс – 7'     1:1 Кейн – 18'     1:2 Уоткинс – 90+1'    

Фото: Кадр трансляции

Правильно ли судья назначил пенальти в ворота Нидерландов в матче с Англией на Евро?

Сборная Нидерландов на пути к полуфиналу обыграла в плей-офф Евро-2024 национальные команды Румынии (3:0) и Турции (2:1). Англичане в 1/8 финала победили в дополнительное время сборную Словакии (2:1 д. вр.), а в 1/4 финала прошли Швейцарию (1:1, 5:3 пен.) в серии послематчевых пенальти.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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