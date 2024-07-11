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Испанцы ни разу не проигрывали в финалах крупных турниров с 2001 года

Испанцы ни разу не проигрывали в финалах крупных турниров с 2001 года
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Испанские команды, включая сборную, не проигрывают в финалах крупных международных турниров с 2001 года. Напомним, сборная Испании стала первым участником финала Евро-2024, обыграв Францию со счётом 2:1. Вторым финалистом Евро стали англичане, которые обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'     1:1 Ямаль – 21'     2:1 Ольмо – 25'    
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 2
Англия
1:0 Симонс – 7'     1:1 Кейн – 18'     1:2 Уоткинс – 90+1'    

За этот период испанские команды (в т.ч. сборная) играли в 22 финалах, и в тех матчах, где между собой не встречались команды-соотечественники (применительно к клубному футболу), испанцы всегда одерживали победу.

В финале Евро-2024 Англия сыграет с Испанией. Матч пройдёт 14 июля. Начало игры — в 22:00 мск

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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