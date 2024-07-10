«Мне стоит остаться одной». Ванда Нара объявила о разрыве отношений с Мауро Икарди

Ванда Нара, которая является футбольным агентом и женой нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди, объявила о новом расставании с футболистом.

«Касаясь того, насколько трудно всё заканчивать и чего для меня это стоит. Мне приходилось включать телевизор или читать в Сети то, что не соответствуют действительности, но я это приняла — это часть того плохого, что во мне есть. Я приняла решение расстаться, но мы с Мауро не перестанем быть семьёй. А тысячи попыток во имя нашей любви не были ошибками.

Ни о чём не жалею. Я отдала на нас лучшие годы своей жизни, но сейчас мне стоит остаться одной. Виновных и третьих лиц здесь нет: мы всегда были сильнее того, с чем сталкивались извне. Для меня в приоритете всегда были мои дети, а сегодня — они важнее всего. Благодарю за уважение», — написала Нара в социальных сетях.

Ранее пара разошлась в сентябре 2022 года, но уже в ноябре того года Икарди объявил о возобновлении отношений с Нарой.

Напомним, 31-летний Икарди выступает за «Галатасарай» с 2022 года. Ранее в своей карьере аргентинский нападающий представлял такие команды, как «Интер», «Пари Сен-Жермен» и «Сампдория». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 20 млн.