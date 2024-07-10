«Я не могу поверить». Каррагер — о пенальти в пользу Англии в матче с Нидерландами на Евро

Футбольный эксперт и бывший игрок сборной Англии Джейми Каррагер высказался о пенальти, назначенном в матче между сборными Англии и Нидерландов в 1/2 финала чемпионата Европы в Германии.

«Здесь не было пенальти. Я не могу поверить, что VAR попросил судью взглянуть на это. И я ещё сильнее удивился тому, что он назначил пенальти. Если Англия выиграет этот матч, то удача на их стороне», — приводит слова Каррагера интернет-издание The Telegraph.

Напомним, на 18-й минуте нападающий сборной Англии Гарри Кейн сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар, назначенный за фол защитника Нидерландов Дензела Думфриса.

В эти минуты идёт матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии. Встреча проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игру обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Феликс Цвайер. Стартовый свисток прозвучал 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:1.