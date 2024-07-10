В «Акроне» назвали приоритетную для усиления позицию в команде перед дебютом в РПЛ

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов заявил, что тольяттинская команда не завершила трансферную кампанию перед дебютным сезоном в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). В клубе планируют усилить атакующую линию состава.

«Трансферная кампания «Акрона» ещё не завершена — наоборот, мы в процессе, в активной фазе. В первую очередь будем укреплять линию нападения — имею в виду всю финальную треть, не только позицию нападающего», — приводит слова Власова «РБ Спорт».

Напомним, «Акрон» пробился в РПЛ по итогам двух стыковых матчей с «Уралом» (3:2 по сумме двух встреч). В 1-м туре дебютного сезона тольяттинский клуб на выезде встретится с московским «Локомотивом». Матч состоится 20 июля. Начало игры — в 15:00 по московскому времени.

Ранее «Акрон» объявил об аренде полузащитника «Торпедо» Владимира Москвичёва.