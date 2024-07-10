Нидерланды — Англия: Сака вывел свою команду вперёд, но гол был отменён

В эти минуты идёт матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии. Встреча проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игру обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Феликс Цвайер. Стартовый свисток прозвучал 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте открыл счёт в матче полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс, пробив из-за пределов штрафной площади соперника в дальнюю девятку. На 18-й минуте нападающий сборной Англии Гарри Кейн сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар, назначенный за фол защитника Нидерландов Дензела Думфриса.

На 22-й минуте полузащитник сборной Англии Фил Фоден бил по пустым воротам, однако нидерландский защитник Дензел Думфрис вынес мяч с линии ворот. На 79-й минуте Букайо Сака вывел англичан вперёд, однако взятие ворот не было засчитано из-за оффсайда у Кайла Уолкера.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.