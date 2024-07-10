Сборная Англии вырвала победу в концовке матча 1/2 финала Евро-2024 с Нидерландами

Завершился матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии. Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Феликс Цвайер. Матч закончился победой сборной Англии со счётом 2:1.

На седьмой минуте открыл счёт в матче полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс, пробив из-за пределов штрафной площади соперника в дальнюю девятку. На 18-й минуте нападающий сборной Англии Гарри Кейн сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар, назначенный за фол защитника Нидерландов Дензела Думфриса.

На 22-й минуте полузащитник сборной Англии Фил Фоден бил по пустым воротам, однако нидерландский защитник Дензел Думфрис вынес мяч с линии ворот. На 79-й минуте Букайо Сака вывел англичан вперёд, однако взятие ворот не было засчитано из-за офсайда у Кайла Уолкера. На 90-й минуте победу англичанам принёс точный удар нападающего Олли Уоткинса.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.