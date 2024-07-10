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Кингсли Коман может закончить карьеру в сборной Франции — L'Equipe

Кингсли Коман может закончить карьеру в сборной Франции — L'Equipe
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Игрок сборной Франции и «Баварии» Кингсли Коман может закончить карьеру в национальной команде, сообщает интернет-издание L’Equipe.

По информации источника, футболист сыграл на чемпионате Европы в Германии всего 15 минут. Сообщается, что в последние дни Коман обдумывает уход из сборной, особенно с учётом сохранения на посту главного тренера Дидье Дешама.

Коману 27 лет, за сборную Франции хавбек выступает с 2015 года.

В прошедшем сезоне вингер принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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