Результаты матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 10 июля

Вчера, 10 июля, завершились первые встречи двухматчевых противостояний первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Все матчи 10 июля:

18:00 мск. «Ордабасы» – «Петрокуб» 0:0;

19:00 мск. «Флора» – «Целе» 0:5;

20:00 мск. «Слован» – «Струга» 4:2;

20:00 мск. РФШ – «Ларн» 3:0;

21:00 мск. «Лудогорец» – «Динамо» Батуми 3:1;

21:00 мск. «КИ Клаксвик» – «Дифферданж» 2:0;

21:45 мск. «Динамо» Минск – «Пюник» 0:0;

22:00 мск. «Борац» – «Эгнатия» 1:0.

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице.