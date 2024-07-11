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Результаты матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 10 июля

Результаты матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 10 июля
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Вчера, 10 июля, завершились первые встречи двухматчевых противостояний первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Все матчи 10 июля:

18:00 мск. «Ордабасы» – «Петрокуб» 0:0;

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
10 июля 2024, среда. 18:00 МСК
Ордабасы
Шымкент, Казахстан
Окончен
0 : 0
Петрокуб
Сарата-Галбенэ, Молдавия

19:00 мск. «Флора» – «Целе» 0:5;

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
10 июля 2024, среда. 19:00 МСК
Флора
Таллин, Эстония
Окончен
0 : 5
Целе
Целе, Словения
0:1 Матко – 7'     0:2 Вуклишевич – 10'     0:3 Забуковник – 45+1'     0:4 Ааронс – 71'     0:5 Светлин – 90'    

20:00 мск. «Слован» – «Струга» 4:2;

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
10 июля 2024, среда. 19:00 МСК
Флора
Таллин, Эстония
Окончен
0 : 5
Целе
Целе, Словения
0:1 Матко – 7'     0:2 Вуклишевич – 10'     0:3 Забуковник – 45+1'     0:4 Ааронс – 71'     0:5 Светлин – 90'    

20:00 мск. РФШ – «Ларн» 3:0;

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
10 июля 2024, среда. 20:00 МСК
РФШ
Рига, Латвия
Окончен
3 : 0
Ларн
Ларн, Северная Ирландия
1:0 Кигурс – 30'     2:0 Балодис – 49'     3:0 Панич – 60'    

21:00 мск. «Лудогорец» – «Динамо» Батуми 3:1;

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
10 июля 2024, среда. 21:00 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Окончен
3 : 1
Динамо Бт
Батуми, Грузия
1:0 Текпетей – 13'     2:0 Рик – 24'     2:1 Мамучашвили – 62'     3:1 Фонн Витри – 72'    

21:00 мск. «КИ Клаксвик» – «Дифферданж» 2:0;

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
10 июля 2024, среда. 21:00 МСК
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
Окончен
2 : 0
Дифферданж
Дифферданж, Люксембург
1:0 Фредриксберг – 12'     2:0 Фредриксберг – 45+4'    

21:45 мск. «Динамо» Минск – «Пюник» 0:0;

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
10 июля 2024, среда. 21:45 МСК
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Окончен
0 : 0
Пюник
Ереван, Армения

22:00 мск. «Борац» – «Эгнатия» 1:0.

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 0
Эгнатия
Ррогожина, Албания
1:0 Hrelja – 90+6'    
Удаления: нет / Зейнулаи – 58', Ндреца – 90+11'

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице.

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