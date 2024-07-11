Статистика автора победного гола Англии Уоткинса в матче с Нидерландами на Евро
Поделиться
Нападающий сборной Англии и «Астон Виллы» Олли Уоткинс забил гол на 90-й минуте, чем решил исход матча с Нидерландами в 1/2 чемпионата Европы в Германии. Таким образом, англичане примут участие в финальном матче Евро во второй раз.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 2
Англия
1:0 Симонс – 7' 1:1 Кейн – 18' 1:2 Уоткинс – 90+1'
Примечательно, что он провёл на поле всего девять минут, выйдя на замену капитану команды Гарри Кейну и сделав одно касание в штрафной соперника. Также за это время у Уоткинса 100-процентная точность ударов и передач.
Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.
Комментарии
- 11 июля 2024
-
01:53
-
01:46
-
01:36
-
01:35
-
01:22
-
01:21
-
01:19
-
01:11
-
00:57
-
00:53
-
00:52
-
00:45
-
00:44
-
00:39
-
00:37
-
00:34
-
00:29
-
00:28
-
00:24
-
00:19
-
00:18
-
00:17
-
00:11
-
00:04
-
00:03
- 10 июля 2024
-
23:59
-
23:57
-
23:57
-
23:55
-
23:49
-
23:45
-
23:39
-
23:32
-
23:24
-
23:22