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Статистика автора победного гола Англии Уоткинса в матче с Нидерландами на Евро

Статистика автора победного гола Англии Уоткинса в матче с Нидерландами на Евро
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Нападающий сборной Англии и «Астон Виллы» Олли Уоткинс забил гол на 90-й минуте, чем решил исход матча с Нидерландами в 1/2 чемпионата Европы в Германии. Таким образом, англичане примут участие в финальном матче Евро во второй раз.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 2
Англия
1:0 Симонс – 7'     1:1 Кейн – 18'     1:2 Уоткинс – 90+1'    

Примечательно, что он провёл на поле всего девять минут, выйдя на замену капитану команды Гарри Кейну и сделав одно касание в штрафной соперника. Также за это время у Уоткинса 100-процентная точность ударов и передач.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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