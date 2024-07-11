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Александр Мостовой: бесит, что Англию хают весь чемпионат Европы, — они в финале!

Александр Мостовой: бесит, что Англию хают весь чемпионат Европы, — они в финале!
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Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал результат матча 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии (1:2).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 2
Англия
1:0 Симонс – 7'     1:1 Кейн – 18'     1:2 Уоткинс – 90+1'    

«Игра получилась равная. Сначала преимущество имела Англия, потом — Нидерланды. Гол Уоткинса — несчастный случай. Получилось превосходно, но дай ему 10 раз так пробить, девять точно не забьёт.

Какие люди хают весь чемпионат Англию? Они в финале! Бесит это. Сыграть по 70 матчей за сезон, а потом на пределе возможностей провести Евро очень сложно.

Мне было всё равно, кто второй выйдет в финал. Главное, что Испания там. Думаю, будет очень интересно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В финале Евро-2024 Англия сыграет с Испанией. Матч пройдёт 14 июля. Начало игры — в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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