Гарет Саутгейт может стать первым английским тренером-победителем Евро

Сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта по итогам игры 1/2 финала Евро-2024 с Нидерландами (2:1) пробилась в финал турнира, где встретится с Испанией. Матч состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

В случае победы в этом матче главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может стать первым английским тренером-победителем чемпионата Европы по футболу.

53-летний специалист возглавляет национальную команду Англии с 2016 года. Под руководством Саутгейта команда пробилась в финал Евро во второй раз подряд.

Напомним, чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.