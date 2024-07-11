ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уругвай — Колумбия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Англии вошла в историю чемпионатов Европы

Сборная Англии вошла в историю чемпионатов Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Англии одержала волевую победу в матче 1/2 финала Евро-2024 с Нидерландами со счётом 2:1 и вышла в финал турнира. Таким образом, Англия — первая команда в истории Евро, которая вышла в финал, несмотря на то что уступала по ходу матча и в четвертьфинале, и в полуфинале.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 2
Англия
1:0 Симонс – 7'     1:1 Кейн – 18'     1:2 Уоткинс – 90+1'    

В матче 1/8 финала Евро-2024 Англия обыграла Словакию со счётом 2:1 (1:0 д. вр.), уступая в счёте большую часть встречи. В 1/4 финале турнира англичане пропустили первыми от Швейцарии, однако смогли сравнять счёт и перевести игру в серию пенальти, где одержали победу (1:1, 5:3 пен.).

В финале Евро-2024 Англия сыграет с Испанией. Матч пройдёт 14 июля. Начало игры — в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Сетка плей-офф Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android