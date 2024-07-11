Сборная Англии вошла в историю чемпионатов Европы

Сборная Англии одержала волевую победу в матче 1/2 финала Евро-2024 с Нидерландами со счётом 2:1 и вышла в финал турнира. Таким образом, Англия — первая команда в истории Евро, которая вышла в финал, несмотря на то что уступала по ходу матча и в четвертьфинале, и в полуфинале.
В матче 1/8 финала Евро-2024 Англия обыграла Словакию со счётом 2:1 (1:0 д. вр.), уступая в счёте большую часть встречи. В 1/4 финале турнира англичане пропустили первыми от Швейцарии, однако смогли сравнять счёт и перевести игру в серию пенальти, где одержали победу (1:1, 5:3 пен.).
В финале Евро-2024 Англия сыграет с Испанией. Матч пройдёт 14 июля. Начало игры — в 22:00 мск.
Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.
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