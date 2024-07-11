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Саутгейт достиг большего количества финалов крупных турниров, чем все тренеры Англии

Саутгейт достиг большего количества финалов крупных турниров, чем все тренеры Англии
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт вывел команду в финал чемпионата Европы в Германии после победы над Нидерландами в 1/2 финала турнира.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 2
Англия
1:0 Симонс – 7'     1:1 Кейн – 18'     1:2 Уоткинс – 90+1'    

Тем самым он достиг большего количества финалов международных первенств, чем все остальные тренеры, когда-либо возглавлявшие команду. Саутгейт вывел команду в два финала крупных турниров, а у бывших наставников был всего один. В прошлом финале чемпионата Европы сборная Англии проиграла национальной команде Италии в серии пенальти (1:1, 5:3 пен.).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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