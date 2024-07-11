Видео гола с пенальти Кейна в матче 1/2 финала Евро-2024 Англии с Нидерландами

Завершился матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии. Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Феликс Цвайер. Матч закончился победой сборной Англии со счётом 2:1.

На 18-й минуте нападающий сборной Англии Гарри Кейн сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар, назначенный за фол защитника Нидерландов Дензела Думфриса.

Предлагаем вашему вниманию видео гола Гарри Кейна с пенальти:

В финальном матче Евро-2024 национальная команда Англии встретится с Испанией. Финал турнира состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

Ранее завершился первый полуфинальный матч Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Франции. Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. «Фурия Роха» одержала победу в противостоянии со счётом 2:1. Таким образом, сборная Испании в пятый раз в своей истории вышла в финал Евро.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.