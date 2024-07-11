Впервые на Евро-2024 в матче сборной Англии было забито больше двух мячей в основное время

Сборная Англии одержала волевую победу в матче 1/2 финала Евро-2024 с Нидерландами со счётом 2:1 и вышла в финал турнира. Таким образом, впервые на Евро-2024 в матче сборной Англии было забито больше двух мячей в основное время.

Кроме этого матча с участием сборной Англии, больше двух мячей было забито только в игре 1/8 финала со Словакией (2:1 д. вр.), однако один из этих трёх голов был забит в дополнительное время.

На седьмой минуте открыл счёт в матче полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс, пробив из-за пределов штрафной площади соперника в дальнюю девятку. На 18-й минуте нападающий сборной Англии Гарри Кейн сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар, назначенный за фол защитника Нидерландов Дензела Думфриса. На 90-й минуте победу англичанам принёс точный удар нападающего Олли Уоткинса.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.