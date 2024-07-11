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Впервые на Евро-2024 в матче сборной Англии было забито больше двух мячей в основное время

Впервые на Евро-2024 в матче сборной Англии было забито больше двух мячей в основное время
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Сборная Англии одержала волевую победу в матче 1/2 финала Евро-2024 с Нидерландами со счётом 2:1 и вышла в финал турнира. Таким образом, впервые на Евро-2024 в матче сборной Англии было забито больше двух мячей в основное время.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 2
Англия
1:0 Симонс – 7'     1:1 Кейн – 18'     1:2 Уоткинс – 90+1'    

Кроме этого матча с участием сборной Англии, больше двух мячей было забито только в игре 1/8 финала со Словакией (2:1 д. вр.), однако один из этих трёх голов был забит в дополнительное время.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

На седьмой минуте открыл счёт в матче полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс, пробив из-за пределов штрафной площади соперника в дальнюю девятку. На 18-й минуте нападающий сборной Англии Гарри Кейн сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар, назначенный за фол защитника Нидерландов Дензела Думфриса. На 90-й минуте победу англичанам принёс точный удар нападающего Олли Уоткинса.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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