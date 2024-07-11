Кто выиграет финал Евро-2024?

Состоялся второй полуфинальный матч чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Нидерландов и Англии. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу сборной Англии, благодаря чему она вышла в финал турнира.

В финальном матче Евро-2024 национальная команда Англии встретится с Испанией. Финал турнира состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

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Ранее завершился первый полуфинальный матч Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Франции. Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. «Фурия Роха» одержала победу в противостоянии со счётом 2:1. Таким образом, сборная Испании в пятый раз в своей истории вышла в финал Евро.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.