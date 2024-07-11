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«Я разочарован результатом». Куман — после матча 1/2 финала Евро-2024 Нидерланды — Англия

«Я разочарован результатом». Куман — после матча 1/2 финала Евро-2024 Нидерланды — Англия
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал результат матча 1/2 финала Евро-2024, в котором его команда уступила Англии со счётом 1:2.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 2
Англия
1:0 Симонс – 7'     1:1 Кейн – 18'     1:2 Уоткинс – 90+1'    

«Я разочарован результатом. Матч начался действительно хорошо для нас, и мы забили. После этого у нас возникли проблемы в центре поля, из-за чего наши игроки не успевали за такими футболистами, как Беллингем и Фоден. Мы внесли изменения, вернули некоторый контроль, и в последние 20 минут почувствовали, что можем продолжать бороться. Но затем гол – действительно хороший гол – в самом конце», — приводит слова Кумана пресс-служба УЕФА.

В финале Евро-2024 Англия сыграет с Испанией. Матч пройдёт 14 июля. Начало игры — в 22:00 мск.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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