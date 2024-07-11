Автор победного гола Англии Уоткинс высказался о матче с Нидерландами на Евро-2024

Нападающий сборной Англии Олли Уоткинс высказался о победе в матче с Нидерландами в 1/2 финала чемпионата Европы в Германии.

«У меня просто нет слов! Я не хотел уходить с поля после конца матча, потому что хотел получить максимум эмоций. Как только Коул [Палмер] развернулся, я сделал шаг; знал, что за этим последует. Не думаю, что я когда-либо так хорошо бил по мячу. Никогда не думал, что буду играть на Евро со сборной Англии, но я приложил много усилий, чтобы достичь этого результата», — приводит слова Уоткинса пресс-служба УЕФА.

Напомним, на 90-й минуте Уоткинс точно в угол пробил в ворота Нидерландов, тем самым принёс победу англичанам.

В финальном матче Евро-2024 национальная команда Англии встретится с Испанией. Финал турнира состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.