Фото: Беллингем утешает ван Дейка после вылета Нидерландов с Евро-2024

Завершился матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии. Сборная Англии одержала волевую победу в матче 1/2 финала Евро-2024 с Нидерландами со счётом 2:1 и вышла в финал турнира.

После матча полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем подошёл к защитнику «Ливерпуля» и национальной команды Нидерландов Вирджилу ван Дейку, чтобы утешить его.

Фото: Richard Pelham/Getty Images

На седьмой минуте открыл счёт в матче полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс, пробив из-за пределов штрафной площади соперника в дальнюю девятку. На 18-й минуте нападающий сборной Англии Гарри Кейн сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар, назначенный за фол защитника Нидерландов Дензела Думфриса.

На 22-й минуте полузащитник сборной Англии Фил Фоден бил по пустым воротам, однако нидерландский защитник Дензел Думфрис вынес мяч с линии ворот.

На 79-й минуте Букайо Сака вывел англичан вперёд, однако взятие ворот не было засчитано из-за оффсайда у Кайла Уолкера. На 90+1-й минуте победу англичанам принёс точный удар нападающего Олли Уоткинса.