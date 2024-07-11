Видео победного гола Уоткинса в матче Нидерланды – Англия на Евро-2024

10 июля состоялся полуфинальный матч чемпионата Европы – 2024, в котором национальная команда Нидерландов встречалась со сборной Англии. Матч состоялся в Дортмунде на одноимённом стадионе и завершился победой сборной Англии со счётом 2:1.
Победный гол в матче на 90+1-й минуте забил нападающий Олли Уоткинс, который вышел на поле на 81-й минуте, заменив форварда Гарри Кейна.
Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.
Ранее Кейн реализовал пенальти на 18-й минуте матча. Единственный гол за сборную Нидерландов забил Хави Симонс.
В финале Евро-2024 сборная Англии встретится с национальной командой Испании. Матч состоится в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион».