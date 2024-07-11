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Сборная Нидерландов установила антирекорд в истории чемпионатов Европы

Сборная Нидерландов установила антирекорд в истории чемпионатов Европы
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Сборная Нидерландов уступила в матче 1/2 финала Евро-2024 с Англией со счётом 1:2 и покинула турнир. Таким образом, Нидерланды проиграли пять из своих шести полуфиналов на Евро – больше всех в истории.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 2
Англия
1:0 Симонс – 7'     1:1 Кейн – 18'     1:2 Уоткинс – 90+1'    

Помимо полуфинала Евро-2024 Нидерланды проиграли матчи данной стадии в 1976, 1992, 2000, 2004 годах.

Только на Евро-1988 Нидерланды смогли выиграть полуфинальный матч. Затем Нидерланды стали победителями этого турнира, обыграв в финале СССР со счётом 2:0.

В финале Евро-2024 Англия сыграет с Испанией. Матч пройдёт 14 июля. Начало игры — в 22:00 мск

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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