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Рональд Куман прокомментировал вылет Нидерландов с Евро за шаг до финала турнира

Рональд Куман прокомментировал вылет Нидерландов с Евро за шаг до финала турнира
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о вылете своей команды после поражения от Англии (1:2) в полуфинале чемпионата Европы — 2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 2
Англия
1:0 Симонс – 7'     1:1 Кейн – 18'     1:2 Уоткинс – 90+1'    

«Я уверен в будущем. Эта команда может добиться большего, и у нас есть еще игроки, которые придут. Мы хорошо поработали вместе, наладили связь и были близки к финалу. Я горжусь этой командой.

Англия создавала нам проблемы в средней линии в первом тайме. Мы добавили ещё одного полузащитника, и после этого игра стала равной. Но в последние 20 или 25 минут у меня было чувство, что мы были свежее, но они забили отличный гол, и это футбол. Возможно, мы заслужили дополнительное время… Но таков футбол. Мы можем гордиться нашими игроками и национальной сборной, потому что мы провели отличный турнир», – приводит слова Кумана пресс-служба УЕФА.

В финальном матче Евро-2024 национальная команда Англии встретится с Испанией. Финал турнира состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

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