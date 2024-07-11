Саутгейт прокомментировал выход сборной Англии в финал Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутегейт прокомментировал выход команды в финал чемпионата Европы – 2024. В полуфинальном матче турнира англичане обыграли национальную команду Нидерландов со счётом 2:1.

«Мы играли очень хорошо. Это была сложная игра, и нам приходилось постоянно менять свою игру в обороне, особенно. Нам приходилось постоянно адаптироваться, и игроки принимали много хороших решений. Конец матча стал особенным для команды и наградой за то, что они отдают общему делу», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

В финале Евро-2024 сборная Англии встретится с национальной командой Испании. Матч состоится в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион».

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