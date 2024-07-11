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Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024

Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
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Суперкомпьютер Opta предсказал исход матча финала чемпионата Европы — 2024 между национальными командами Испании и Англии. Так, по версии Opta, испанцы являются фаворитом предстоящей встречи. На победу команды Луиса де ла Фуэнте суперкомпьютер даёт 57,3 %. Англия же получила 42,7 %.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Таким образом, Испания считается фаворитом финального матча, по мнению суперкомпьютера.

Напомним, финал турнира, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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