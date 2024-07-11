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Ван Дейк раскритиковал судейство после матча Нидерланды – Англия в полуфинале Евро-2024

Ван Дейк раскритиковал судейство после матча Нидерланды – Англия в полуфинале Евро-2024
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Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк раскритиковал судейство после матча с национальной командой Англии (1:2) в полуфинале Евро-2024. Напомним, в первом тайме арбитр встречи назначил пенальти в ворота Нидерландов, который реализовал Гарри Кейн.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 2
Англия
1:0 Симонс – 7'     1:1 Кейн – 18'     1:2 Уоткинс – 90+1'    

«Я не знаю, что мне сказать и стоит ли мне что-то говорить об этом. Судья довольно быстро покинул поле и это говорит само за себя. Правила постоянно меняют, вносят небольшие изменения, которые могут иметь большие последствия. Пусть судьи придут сюда и объяснятся, как это делаем мы, игроки, когда допускаем ошибки. думаю, это может что-то значить», — приводит слова Ван Дейка Daily Express.

В финале Евро-2024 сборная Англии встретится с национальной командой Испании. Матч состоится в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион».

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