Ван Дейк раскритиковал судейство после матча Нидерланды – Англия в полуфинале Евро-2024

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк раскритиковал судейство после матча с национальной командой Англии (1:2) в полуфинале Евро-2024. Напомним, в первом тайме арбитр встречи назначил пенальти в ворота Нидерландов, который реализовал Гарри Кейн.

«Я не знаю, что мне сказать и стоит ли мне что-то говорить об этом. Судья довольно быстро покинул поле и это говорит само за себя. Правила постоянно меняют, вносят небольшие изменения, которые могут иметь большие последствия. Пусть судьи придут сюда и объяснятся, как это делаем мы, игроки, когда допускаем ошибки. думаю, это может что-то значить», — приводит слова Ван Дейка Daily Express.

В финале Евро-2024 сборная Англии встретится с национальной командой Испании. Матч состоится в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион».

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