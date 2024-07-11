Колумбия — Уругвай: стартовые составы команд на матч полуфинала Копы-2024

Сегодня, 11 июля, состоится матч 1/2 финала Кубка Америки — 2024, в котором встретятся сборные Уругвая и Колумбии. Игра пройдёт на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (США). В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Артуро Рамос из Мексики. Матч начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Стартовые составы команд.

Уругвай: Серхио Рочет, Хосе Хименес, Матиас Оливера, Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес, Себастьян Энцо Касерес Рамос, Мануэль Угарте, Федерико Вальверде, Факундо Пельистри, Николас де ла Крус, Родриго Бентанкур и Дарвин Нуньес.

Колумбия: Камило Варгас, Даниэль Муньос, Давинсон Санчес, Карлос Куэста, Хоан Мохика, Хамес Родригес,

Джон Арьяс, Луис Диас, Ричард Риос, Хефферсон Лерма и Джон Кордоба.

Напомним, сборная Аргентины является действующим победителем Кубка Америки. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу крайнего нападающего Анхеля Ди Марии. Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Известные дети спортсменов: