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Уругвай — Колумбия. Прямая трансляция
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03:00 Мск
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Колумбия — Уругвай: стартовые составы команд на матч полуфинала Копы-2024

Колумбия — Уругвай: стартовые составы команд на матч полуфинала Копы-2024
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Сегодня, 11 июля, состоится матч 1/2 финала Кубка Америки — 2024, в котором встретятся сборные Уругвая и Колумбии. Игра пройдёт на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (США). В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Артуро Рамос из Мексики. Матч начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Кубок Америки — 2024 . 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 03:00 МСК
Уругвай
1-й тайм
0 : 0
Колумбия

Стартовые составы команд.

Уругвай: Серхио Рочет, Хосе Хименес, Матиас Оливера, Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес, Себастьян Энцо Касерес Рамос, Мануэль Угарте, Федерико Вальверде, Факундо Пельистри, Николас де ла Крус, Родриго Бентанкур и Дарвин Нуньес.

Колумбия: Камило Варгас, Даниэль Муньос, Давинсон Санчес, Карлос Куэста, Хоан Мохика, Хамес Родригес,
Джон Арьяс, Луис Диас, Ричард Риос, Хефферсон Лерма и Джон Кордоба.

Трансляция матча Уругвай – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Напомним, сборная Аргентины является действующим победителем Кубка Америки. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу крайнего нападающего Анхеля Ди Марии. Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Календарь Кубка Америки — 2024
Турнирная сетка Кубка Америки — 2024
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