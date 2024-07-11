Джуд Беллингем рассказал, за счёт чего сборная Англии дошла до финала Евро-2024

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем рассказал, за счёт чего национальной команда смогла добраться до финала чемпионата Европы – 2024. В полуфинале турнира сборная Англии обыграла национальную команду Нидерландов со счётом 2:1. Победный гол на 90+1-й минуте забил Олли Уоткинс.

«Путь Англии к финалу? Мы сплочены, как никакая другая команда. Мы снова справились. Эти моменты великолепны. Они объединяют нас как команду и семью. Речь идет о том, чтобы донести это до финала», — приводит слова Беллингема официальный сайт УЕФА.

В финале Евро-2024 сборная Англии встретится с национальной командой Испании. Матч состоится в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион».

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