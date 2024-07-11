Сборная США уволила главного тренера после неудачи команды на Кубке Америки

Федерация футбола США объявила, что Грегг Берхалтер освобождён от обязанностей главного тренера мужской национальной команды после Кубка Америки.

«Я хочу поблагодарить Грегга за его упорный труд и преданность футболу США и нашей мужской национальной сборной. Теперь мы сосредоточены на работе с нашим спортивным директором и использовании его опыта на самых высоких уровнях спорта, чтобы найти подходящего человека, который поведёт сборную США в новую эру успеха на поле», — приводит слова президента Федерации футбола США Синди Парлоу Коун официальный сайт организации.

Напомним, на Кубке Америки сборная США заняла третье место в группе и не смогла выйти в плей-офф.

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