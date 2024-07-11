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Сборная США уволила главного тренера после неудачи команды на Кубке Америки

Сборная США уволила главного тренера после неудачи команды на Кубке Америки
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Федерация футбола США объявила, что Грегг Берхалтер освобождён от обязанностей главного тренера мужской национальной команды после Кубка Америки.

«Я хочу поблагодарить Грегга за его упорный труд и преданность футболу США и нашей мужской национальной сборной. Теперь мы сосредоточены на работе с нашим спортивным директором и использовании его опыта на самых высоких уровнях спорта, чтобы найти подходящего человека, который поведёт сборную США в новую эру успеха на поле», — приводит слова президента Федерации футбола США Синди Парлоу Коун официальный сайт организации.

Напомним, на Кубке Америки сборная США заняла третье место в группе и не смогла выйти в плей-офф.

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