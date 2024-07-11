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«Англия — дерьмовая команда». Ван дер Варт эмоционально высказался о полуфинале Евро

«Англия — дерьмовая команда». Ван дер Варт эмоционально высказался о полуфинале Евро
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Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт отреагировал на выход сборной Англии в финал Евро-2024 после победы над нидерландской национальной командой (2:1).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 2
Англия
1:0 Симонс – 7'     1:1 Кейн – 18'     1:2 Уоткинс – 90+1'    

«Меня просто довели эти англичане. Что за дерьмовая команда. Постепенно их игра немного изменилась, но на самом деле они больше ничего не хотели делать на поле. Мы тоже мало что сделали, но, к счастью, заиграли в конце концов.

Я думаю, это действительно невероятно, когда смотришь второй тайм в полуфинале такого турнира — и видишь эту ​​паршивую команду… На поле игроки такого высокого уровня, но я думаю, что они хорошо играли в течение лишь получаса. Так продолжайте, покажите, что вы лучшие», — приводит слова ван дер Варта NOS.nl.

В финальном матче Евро-2024 национальная команда Англии встретится с Испанией. Финал турнира состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

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